VIDEO. Remco Evenepoel komt door loslopende hond ten val op spekgladde weg, maar kan verder: bekijk hier de beelden

LIVE. Volg hier LIVE de vijfde etappe in de Giro!

Met drie vluchters op pad en een ontspannen peloton leek alles in orde voor Evenepoel en co. Maar een loslopende hond besliste daar anders over. Hoe het exact gebeurde, is niet duidelijk maar plots lag Remco Evenepoel rechts van de weg, helemaal in de kant. Het nummer twee van het algemeen klassement bleef enkele minuten beduusd zitten maar krabbelde uiteindelijk toch overeind om zijn weg verder te zetten. Enkele minuten volgde een duimpje om te melden dat alles in orde was. In het peloton werd beslist om op de wereldkampioen te wachten.

Het peloton werd opgeschrikt door een loslopende hond

De boosdoener zorgde even voor paniek in de Belgische huiskamers