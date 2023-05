‘Benidorm bastard’ Marcel Van Brussel (93) overleden: “Hij haalde altijd en overal fratsen uit”

Benidorm bastard Marcel Van Brussel is op 93-jarige leeftijd overleden. Naast zijn rol in het bekende tv-programma waar hij als senior grappen en grollen uithaalde met voorbijgangers, was Marcel ook een bekend figuur bij tal van verenigingen in Sint-Niklaas. “Hij haalde altijd en overal fratsen uit, zelfs met zijn leerlingen op school”, vertelt dochter Elly.

Marcel was zijn hele leven lang niet weg te slaan van het podium en tegelijk een geliefd figuur in tal van Sint-Niklase verenigingen. “Mijn vader was leerkracht in het beroepsleven en gaf onder meer Duits, Nederlands, geschiedenis en zelfs godsdienst”, vertelt dochter Elly Van Brussel. “Hij zei zelf altijd: ik heb op school alles gegeven, behalve melk.”

Die passie voor lesgeven en anderen bijstaan trok Marcel ook door in de verenigingen waar hij actief was. “Dat deed hij in zijn geheel eigen stijl, met altijd de nodige dosis humor”, vertelt Elly. “Als oud-voorzitter van het Vlaamse toneelverbond AKVT, dat vandaag Opendoek heet, en de Sint-Niklase toneelvereniging Sint-Genesius was hij zowel op als naast het podium een belangrijke schakel. Hij richtte daarnaast ook mee het Wase liefhebbersvoetbal Walivo op, waar hij hoofdscheidsrechter was.”

Gepassioneerd man

Bij Walivo vzw zullen ze Marcel vooral herinneren als een geëngageerd en gepassioneerd man. “Als medestichter was hij bijzonder belangrijk en tegelijk erg nuchter”, vertelt ondervoorzitter Luc Merckx. “Je kon altijd een praatje slaan met Marcel en hij zette zijn eigen gedacht opzij om te luisteren naar een ander.”

Marcel Van Brussel (uiterst rechts) werd 93. — © Archief nb

Als oud-voorzitter van toneelvereniging Sint-Genesius was Marcel steevast nauw betrokken bij alles wat op en rond het podium gebeurde. “Marcel was er altijd graag bij en zorgde voor extra animo”, vertelt voorzitter Chantal Van Buynder. “Als acteur was hij steeds bijzonder goed voorbereid en ook na zijn carrière bij ons droeg hij nog zijn steentje bij door bijvoorbeeld drankbonnetjes te verkopen.”

Benidorm bastards

Ook buiten de regio is Marcel Van Brussel als acteur een bekend gezicht door zijn deelname aan het televisieprogramma Benidorm bastards. “De moppen die hij daarin uithaalde met voorbijgangers geven perfect weer van hoe mijn vader in elkaar zat”, gaat Elly verder. “Hij stond altijd open voor zulke initiatieven en speelde bijzonder graag de onschuld zelve na een zoveelste frats. Als mensen vroegen hoe de opnames in Benidorm waren verlopen, zei hij altijd dat ze dat ze net terug waren. En dat terwijl de afleveringen gewoon op de Meir werden opgenomen. Dat was mijn vader ten voeten uit, hij speelde graag mee en hield anderen steeds voor de gek. Hij heeft niet voor 100, maar voor 200 procent geleefd.”

Marcel heeft drie kinderen, vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen en zou aanstaande zaterdag 94 geworden zijn.