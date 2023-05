Nieuwe CEO voor Punch Powertrain in Sint-Truiden

Bij Punch Powertrain ging vorige week de productie van start van een nieuwe versnellingsbak voor hybride en plug-in hybride voertuigen van de groep Stellantis (Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Fiat…). Eenmaal op kruissnelheid zullen er in fabrieken in Frankrijk en Italië op jaarbasis 1,2 miljoen transmissies geproduceerd worden. De vestiging van Punch Powertrain in Sint-Truiden neemt hierin een cruciale plaats in. Zowel de ontwikkeling als de productie van cruciale onderdelen gebeurt in Limburg.

Met de start van de productie van de nieuwe versnellingsbak komt een einde aan enkele jaren van grote onzekerheid. “Na zorgvuldige overweging en dialoog met de aandeelhouders is besloten dat dit het juiste moment is om het leiderschap over te dragen”, zo meldt Punch Powertrain in een persbericht. Jorge Solis volgde de charismatische CEO Cor van Otterloo op die in 2019 overleed, en loodste het bedrijf door een periode van grote moeilijkheden.

Rijke ervaring

Jorge Solis wordt opgevolgd door Sébastien Mazoyer, die eerder bij Punch actief was als Chief Sales en Marketing Officer en als Head of Business Unit of Electric Vehicles. Hij kent het bedrijf dus door en door en heeft een rijke ervaring in de autosector. Voor hij bij Punch Powertrain terecht kwam, was hij werkzaam bij BorgWarner en Valeo, waardoor hij ook de autosector goed kent.

“Ik ben vereerd met deze functie en verheugd om het bedrijf te leiden in de overgang naar duurzame mobiliteit”, aldus de nieuwe CEO in een reactie. “Onze focus ligt op het leveren van hoogwaardige, innovatieve aandrijflijnoplossingen tegen een betaalbare prijs, te beginnen met de succesvolle lancering van onze nieuwe hybride en elektrische producten.”