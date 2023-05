THE SERRY STORIES. Pieter Serry en teamgenoten met lange gezichten in de bus voor uitgeregende dag in Giro: “Good for the nature”

Het regent pijpenstelen. Niet enkel hier in België, maar ook in Italië is het vandaag een kletsnatte dag voor het Giro-peloton. Pieter Serry neemt ons de ganse Ronde van Italië mee achter de schermen bij Soudal Quick-Step en zag deze voormiddag maar weinig zonnetjes in de bus: “Je zou beter die jas aanhouden vandaag.”