Einde van een tijdperk: met Sergio Busquets ziet Barcelona na dit seizoen de laatste van iconisch middenveld vertrekken

Sergio Busquets verlaat FC Barcelona aan het einde van het seizoen. Dat liet de Spaanse club op sociale media weten. “Het was een eer en een trots om voor Barça te spelen, maar aan alles moet een einde komen”, zei de Spaanse middenvelder.

“Sergio was een belangrijk lid van de selectie en de afgelopen twee seizoenen was hij aanvoerder van het eerste elftal. Na twee jaar de armband te hebben gedragen neemt hij afscheid met een lange erelijst en een speelstijl die wereldwijd wordt erkend. Zijn talent en zijn vermogen om het spel te lezen hebben hem tot een van de beste verdedigende middenvelders in het spel gemaakt”, klonk het op de website van de Spaanse club.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 34-jarige middenvelder, een jeugdproduct van Barça, speelde 718 wedstrijden in vijftien seizoenen voor de Catalanen, waarmee hij na huidig trainer Xavi en Lionel Messi derde staat op de lijst met Barçaspelers met de meeste wedstrijden. Hij werd met de Catalaanse club acht keer kampioen, won drie keer de Champions League en zeven Spaanse bekers.

Busquets besliste in december vorig jaar al te stoppen als Spaans international. Hij verzamelde bij de nationale ploeg 143 caps en met ‘La Roja’ won hij het EK van 2012 in Polen en Oekraïne en het WK van 2010 in Zuid-Afrika.