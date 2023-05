Werken op Ringlaan in Lommel zorgen voor zware verkeershinder

Op de Ringlaan in Lommel richting Mol is er sinds woensdagvoormiddag zware verkeershinder door werken. De politie Lommel is ter plaatse om het verkeer te regelen en roept op om de omgeving te vermijden.

De werken worden uitgevoerd op het kruispunt met de Stationsstraat, aan de McDonald’s. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een onderaannemer de lussen in het wegdek van de flitspalen aan het vervangen. Door de werkzaamheden moet het verkeer richting Mol over één rijvak, wat voor file zorgt. De werken zouden in de loop van de namiddag afgelopen zijn. gvb/siol