Tuinhier Bilzen geniet van het witte goud

Het begon meteen met een erg gastvrij onthaal in Hoeve ’t Bommesaarke in Kinrooi. "Gastvrouw Carine had gezorgd voor een lekker tasje koffie en gastheer Leo mocht het woord voeren", klinkt het. De omslag van een veehouderij naar een aspergekwekerij werd door de jaren heen een succes. En bij deze innovatie bleef het niet. Nu immers kweekt men op Kinrooise velden al volop de Yacon, een Peruaans knolgewas. Maar natuurlijk ging het nu over de asperge. Leo begeleidde de enthousiastelingen uit Bilzen eerst naar de aspergevelden, waar hij liet zien hoe arbeidsintensief zijn vooral Poolse gastarbeiders hun werk deden." "In het sorteergedeelte legde onze gids Leo haarfijn uit hoe het sorteerwerk digitaal gestuurd wordt tot in meer dan 20 maatbakjes. Een duidelijk beeld van hoe de handenarbeid op het veld en artificiële intelligentie samen gaan. Na de rondgang in de bedrijfshal wachtte er de bezoekers in de ontvangstruimte nog een heerlijk aspergegerecht. Het werd de apotheose van een mooie namiddag tussen al dat witte goud."