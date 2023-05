OKRA Tuilt Stokrooie viert lentefeest

Het was alweer een blij weerzien met leeftijdsgenoten en daar werd op geklonken met een glaasje Cava. Voorzitter Willy heette allen hartelijk welkom. Daarna was het genieten van een lekker driegangenmenu, de gezellige sfeer en het fijne gezelschap. Ria vroeg aandacht voor de daguitstappen van Okra Limburg. Er is veel belangstelling voor de verschillende bestemmingen en wie er bij wil zijn dient zich zo snel mogelijk aan te melden. In de late namiddag keerde iedereen tevreden naar huis.