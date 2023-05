Mulberry probeert trend te lanceren met peperdure mini-Bayswater, maar lukt dat ook?

Als het van Mulberry zelf afhangt alvast wel. Eerlijk is eerlijk, ondanks z’n luxeallures leefde het merk de afgelopen jaren een teruggetrokken leven. Sinds de benoeming van Johnny Coca als nieuwe Creative Director van het merk in 2015 haakten heel wat fans af. Tegelijkertijd was de omslag niet radicaal genoeg om nieuw cliënteel aan te trekken. Beetje bij beetje raakten de klassieke Bayswaters in onbruik en af en toe kan je er tegenwoordig zelfs eentje vinden aan een spotprijsje bij de Kringwinkel of de Think Twice.

Kate Moss met haar Bayswater in 2004. — © Paul Ashby / Getty Images

Tijd voor verandering, aldus Mulberry. En dus komt het Britse label nu met een relaunch van de klassieke Bayswater. De tas die destijds aan de arm van elke celebrity - inclusief Kate Moss en Alexa Chung - bengelde, is zogenaamd ‘terug van weggeweest’. Vraagprijs? Zo’n 1.550 euro, bijna drie keer meer dan bij de oorspronkelijke lancering. Daarvoor krijg je een tas waar je hele leven (en meer) in past, in kleuren die gaan van klassiek camel tot poppy pastelroze.

Om mee te gaan met zijn tijd lanceert Mulberry tegelijk de Bayswater Mini, voor 1.075 euro. Een stuk kleiner van formaat en meer in lijn met de mini-handtassen à la Jacquemus die je tegenwoordig overal spot en waar zelfs je smartphone met moeite in kan.

De mini Bayswater. — © Mulberry

De terugkeer van Y2K zal de relaunch ongetwijfeld een duwtje in de rug geven, maar of dat zal volstaan om Mulberry een facelift te geven, is nog maar de vraag.