Lotto Dstny herschikt Raad van Bestuur, ex-Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt komt mee aan boord

Lotto Dstny is zijn organigram aan het herschikken. Afgelopen maandag op de Algemene Vergadering van de ‘Captains of Cycling’ werd onder meer gestemd over de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Drie leden verlaten de Raad van Bestuur, een viertal wordt toegevoegd aan het bestuursorgaan. Bij de ontslagnemende leden springt vooral die van Roger Malevé (72) in het oog. Malevé was twaalf jaar lang voorzitter van de Raad van Bestuur maar legt zijn functie neer. Meest opvallende nieuwkomer is Karel Van Eetvelt (57). De Antwerpenaar stond jarenlang aan het hoofd van UNIZO en heeft altijd een groot hart gehad voor de sport. Zo werd hij op 1 april 2020 aangesteld tot CEO van RSC Anderlecht, een functie die hij in januari 2021 al neerlegde. Welke rol Van Eetvelt binnen de Raad van Bestuur gaat opnemen, is nog geen uitgemaakte zaak. Er moet een nieuwe voorzitter worden gekozen en ook hoe de voorzitter zijn taak mag invullen, zal door de Raad van Bestuur worden bepaald.

Ook nieuw in de Raad van Bestuur zijn Celine Van Gansbeke, Gregory Maes en Marleen Mannekens. Deze verjonging en vervrouwelijking van de Raad van Bestuur is het antwoord op de almaar hogere eisen met betrekking tot de professionelere werking van wielerteams op het niveau van de World Tour of net daaronder. De nieuwe samenstelling moet nog bekrachtigd worden via publicatie in het Belgisch Staatsblad.