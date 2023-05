Sommige bruggen in Vlaanderen zijn in slechte staat

Hasselt

“In 2025 en 2026 willen we 49 bruggen in Vlaanderen vervangen of renoveren”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) bij de voorstelling van het programma ‘OverBruggen’. In Hasselt worden vijf bruggen aangepakt bij de E313.