Geen zeven- maar een vijfkamp voor Nafi Thiam: olympisch kampioene bereidt in Duitsland het WK voor

Nafi Thiam zal deelnemen aan de zevenkamp in het Duitse Ratingen, op 17 en 18 juni. Ze neemt deel aan vijf van de zeven proeven, als voorbereiding op het WK. Het is haar eerste competitie van het zomerseizoen.

Nafi Thiam begint aan haar zomerseizoen op de meerkamp van het Duitse Ratingen, op 17 en 18 juni. Daar staat een zevenkamp voor de vrouwen en tienkamp voor de mannen - daar neemt Thomas Van der Plaetsen aan deel - maar Thiam zal deelnemen aan meerdere disciplines per dag. Op de eerste dag werkt de veelvoudige olympische kampioene en tweevoudige wereldkampioen de 100m horden, het kogelstoten en de 200m af, op de slotdag het verspringen en het speerwerpen. “Een goeie gelegenheid om mijn vormpeil te testen”, zo laat ze weten.

Het is de aftrap van Thiams zomerseizoen, eerder bekroonde ze haar indoorseizoen met een wereldrecord op de vijfkamp. Daarna heeft ze al toegezegd voor het hoogspringen op de Diamond League in Lausanne op 30 juni, een competitie die in het stadscentrum zal plaatsvinden. Ook in juli staan nog enkele competities gepland, waar ze zich telkens zal testen op een of meerdere zevenkampdisciplines.