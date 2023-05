LIVE GIRO. Regen maakt van “overgangsrit” weer aparte opgave voor Evenepoel en co

De beklimming van de Gran Sasso vrijdagmiddag is de volgende afspraak in deze Giro. In principe krijgen we nu twee overgangsritten, maar de aangekondigde regen van woensdag maakt dat het alweer niet zomaar een walk in the park wordt voor Remco & co. Integendeel: regen maakt niet alleen de wegen gevaarlijker maar het hakt ook op het gestel in. In een grote ronde als de Giro kan het om elke hoek gebeuren. Dat geldt zowel voor Evenepoel als de nieuwe Noorse leider Andreas Leknessund.