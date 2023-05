Marc Tarabella in tranen na vrijlating: “Op de grond gegooid door iemand die niet verslonden wilde worden”

Marc Tarabella heeft in tranen de pers toegesproken na zijn voorwaardelijke vrijlating in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. “Ik ben op de grond gegooid door iemand die niet verslonden wilde worden”, zei het Europees Parlementslid over spijtoptant Panzeri.

Europarlementslid Marc Tarabella werd dinsdag samen met Francesco Giorgi, partner van voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili, vrijgelaten onder voorwaarden. “Hun voorlopige hechtenis was niet meer gerechtvaardigd”, zei het federaal parket toen.

Een dag later heeft de PS’er aan de zijde van zijn advocaat de pers toegesproken. Hij had het over “verraad” door voormalig Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, de spijtoptant in de zaak. “Mijn maatje”, noemde hij hem. “Ik werd op de grond gegooid door een man die niet verslonden wilde worden.”

Burgemeester

Vervolgens barstte hij in tranen uit en liet hij het woord aan zijn advocaat Maxim Töller. “Recente elementen maken het mogelijk om de geloofwaardigheid van de verklaringen van de heer Panzeri in twijfel te trekken”, zei die. “Het onderzoek vordert snel.”

Over de toekomst van zijn cliënt had hij te melden dat die opnieuw burgemeester wil worden van Anthisnes. “En hij gaat de onderzoeksrechter toestemming vragen om naar Straatsburg te gaan om opnieuw zittingen van het Europees Parlement bij te wonen”, ging hij verder. “Het is aan de fractie waartoe hij nog behoort en aan de PS om te beslissen wat ze met meneer Tarabella gaan doen. Hij blijft een socialist, hij zal mee stemmen met zijn fractie.”

Qatargate

Het federaal parket voert al enkele maanden een grootscheeps onderzoek naar pogingen van de Golfstaat Qatar en Marokko om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via voormalig Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en diens vzw Fight Impunity geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

In dat dossier werden op 9 december niet alleen Panzeri, maar ook zijn rechterhand Francesco Giorgi, diens partner en vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, Eva Kaili’s vader en vakbondsman Luca Visentini opgepakt. Die laatste twee werden na verhoor vrijgelaten, maar Giorgi, Kaili, Panzeri, en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst. Op 11 februari werd ook het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella onder aanhoudingsbevel geplaatst.