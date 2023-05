Concurrent van Jago Geerts breekt arm op training

Het kan snel verkeren. Zondag was er in Arroyomolinos geen kruid gewassen tegen Simon Längenfelder. De 19-jarige Duitser won overtuigend beide reeksen, telkens voor Jago Geerts. Goed voor de tweede GP-zege in zijn carrière, na Matterley Basin in 2022.

Amper twee dagen na zijn triomf in Spanje liep het op training in Italië fout voor Längenfelder. De GasGas-rijder ging tijdens een doodgewone oefensessie tegen de grond en brak daarbij zijn rechterarm. “Hij werd dezelfde avond nog geopereerd door dokter Nannarini”, aldus teammanager Davide De Carli. “Dit is natuurlijk een opdoffer, maar ik ben er zeker van dat Simon sterker dan ooit zal terugkeren.”

Wanneer dat precies zal zijn, is (nog) niet duidelijk. Längenfelder staat momenteel vierde in de MX2, op 60 punten van WK-leider Jago Geerts.