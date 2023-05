Matthias Casse goed begonnen aan WK judo, toeschouwers met Russisch embleem op kleding uit zaal verwijderd

Matthias Casse, nummer twee van de wereld in de -81kg, wil wat graag een nieuwe wereldtitel pakken. Hij is alvast goed begonnen op de wereldkampioenschappen judo in Doha, en staat na zijn eerste kamp, die hij won met ippon, in de achtste finales.

Casse, regerend vice-wereldkampioen, was als reekshoofd in de eerste ronde vrij. Hij nam het in zijn eerste kamp van de dag op tegen de Italiaan Antonio Esposito, nummer 21 van de wereld. Casse kreeg het even benauwd toen hij twee bestraffingen achter zijn naam kreeg. Maar met nog twee seconden op het bord kreeg hij Esposito toch op zijn rug: ippon en Casse dus naar de achtste finales.

Toeschouwers met Russisch embleem op kleding uit zaal verwijderd

Er was ook al de nodige commotie in Doha: drie toeschouwers die een Russisch patriottisch symbool op hun kleding droegen zijn dinsdag uit de zaal gezet . Dat zei de Internationale Judofederatie (IJF) woensdag aan het Franse persagentschap AFP. De drie weigerden namelijk om het embleem van hun kleding te nemen.

Op sociale media circuleerde een foto van de toeschouwers die op de tribune van de Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena in de Qatarese hoofdstad zaten en een Sint-Jorislint op hun kleding droegen. Dat zwart met oranje gestreepte lint is een symbool van de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland in 1945, een gebeurtenis die op 9 mei in Rusland wordt herdacht. Het wordt ook beschouwd als een teken van Russisch patriottisme.

Russische en Wit-Russische atleten werden van alle internationale competities uitgesloten sinds de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022. Eind april kondigde de IJF echter aan dat Russische en Wit-Russische judoka’s als neutrale atleten kunnen deelnemen aan het WK. Het volgde hiermee de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Oekraïne protesteerde tegen de uitspraak en besloot om het WK te boycotten en geen enkele judoka af te vaardigen.