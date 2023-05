Een toxische relatie hield haar jaren tegen, nu draagt Barbara kroontje van Miss Exclusive

Barbara Roymans (25) wilde al enkele jaren naar het kroontje van Miss Exclusive dingen, maar ze voelde zich gevangen in een toxische relatie. Toen de Breese zichzelf kon losrukken, schreef ze zich meteen in voor de schoonheidswedstrijd en... ze won.

Miss Exclusive is niet zomaar een schoonheidswedstrijd, de focus ligt meer dan alleen op het uiterlijk, ook de zorg voor milieu en klimaat spelen een belangrijke rol. De winnares mag ons land vertegenwoordigen op de internationale Miss Earth-verkiezing. En dat is de Breese Barbara Roymans geworden. “De show werd live uitgezonden op Ment TV en gepresenteerd door Véronique de Kock”, legt Barbara uit. “In de 15-koppige jury zaten onder meer Andy Peelman, Koen Crucke, Jacky Lafon en Martine De Jonckheere. Zij kozen in de finale unaniem voor mij.”

© rr

Maar eerst moest Barbara een heel parcours doorlopen: “Het hele avontuur start bij je inschrijving online. Er volgt dan een casting waarin je vragen over je deelname, jezelf, je acties en het klimaat voorgeschoteld krijgt. Eind augustus was er dan een eerste groepsmoment met een fotoshoot voor alle finalisten. Daarna waren we elke zondag druk in de weer met activiteiten en repetities tot aan de finaleshow.”

De aandacht voor het klimaat was een belangrijke reden voor Barbara om deel te nemen aan de verkiezing: “Ik ben plusdochter van klimaatfotograaf Christian Clauwes. Van hem heb ik de passie voor het milieu en klimaat meegekregen. Ik wil ijveren voor propere rivieren en oceanen door samen te werken met River Cleanup. Ook Coral Gardeners steun ik, een organisatie die koralen plant in de oceanen”

Gevangen

De Breese schone wil nog verder gaan en jonge meisjes inspireren. “Ik voelde mij zes jaar lang gevangen in een toxische relatie. Maar omdat je die persoon graag ziet, ben je bang om daar mee naar buiten te komen, om de relatie te beëindigen. Ik ben dan bewust aan mezelf beginnen werken, om mezelf sterker te maken, om mijn eigen mening te kunnen uiten. Ik wilde al jaren meedoen aan Miss Exclusive en toen ik er eindelijk in slaagde om de stekker uit de relatie te trekken, heb ik mij meteen ingeschreven. En daar ben ik heel blij om, het was echt een zoektocht naar mezelf. Dat wil ik nu ook doorgeven aan jongvolwassenen: hoe belangrijk het is om jezelf te vinden en jezelf graag te zien. Hoe ga je anders voor jezelf kunnen zorgen?”

Ondertussen heeft de kersverse miss ook een nieuwe partner gevonden. Die is ze recent gevolgd naar het Oost-Vlaamse Ronse. “Maar ik ben wel opgegroeid in Bree en ik kom nog veel naar Limburg, onder meer om mijn papa en mijn vriendinnen te bezoeken.”

Intussen sluit Barbara een carrière in de showbizz niet uit, al houdt ze beide voeten op de grond. “Ik werk als project assistent voor de NMBS, en dat wil ik blijven doen. Ondanks deze Miss-verkiezing vind ik een gewoon stabiel leven heel belangrijk. Al is een carrière in de showbizz wel een kinderdroom, daar wil ik dan ook hard voor werken.” De volgende stap is alvast de verkiezing van Miss Earth in Vietnam in november. (js)

© rr