Hier haal je vanaf 16 uur je HBVL-kersenboompje af: “Wacht nog tot morgen met planten”

Hier kan je de boompjes tussen 16 en 20 uur afhalen:

“De boompjes zien er echt perfect uit. En het is ideaal weer om ze te planten”, zegt Piet Vandebroek. “De mensen krijgen ook een flyer met een QR-code, waar ze plant- en onderhoudtips kunnen terugvinden. “Ondanks de flinke regenbuien raden de kwekers aan om de boompjes nog 24 uur in een emmer water zetten. Het boompje meteen bij thuiskomst in het in de grond plaatsen is niet het beste plan. Dat kan beter wachten tot morgen.”

Geen afval

In heel wat Limburgse gemeenten kunnen de boompjes afgehaald worden in een recyclagepark. “Maar let op: de recyclageparken zelf houden zich wat betreft het inzamelen van afval aan hun normale werkingsuren. Dus mensen die samen met het oppikken van hun kersenboompje ook hun huishoudelijk afval willen achterlaten, kunnen dat toch best een andere keer doen. Tenzij ze voor 17.00 uur - het normale sluitingsuur van de recyclageparken - passeren.”

Glimlach

Mediahuis schakelde tientallen vrijwilligers van binnen en buiten het bedrijf in om iedereen vlot te helpen. “Wij zijn er helemaal klaar voor. De boompjes, toch een mooi cadeautje van 30 euro, liggen ook klaar. Van onze lezers die passeren vragen we alleen een glimlach voor de mensen die hen helpen. En als het al even langer zou duren, blijven lachen. Dan smaken de kersen straks dubbel zo zoet”, besluit Vandebroek.