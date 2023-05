Grootouders langs moederskant verwennen kleinkinderen meer dan die langs vaderskant

Dat je kinderen bij hun grootouders meer mogen dan thuis is geen geheim. De meeste oma’s en opa’s houden ervan om hun kleinkinderen in de watten te leggen en dat betekent extra snoepjes, meer televisietijd en minder regels. Maar blijkbaar is er qua verwennerij nog een verschil tussen grootouders.

Onderzoekers van de universiteit van Turku in Finland kwamen tot die conclusie nadat ze de antwoorden van 1.430 Britse schoolkinderen onder de loep namen. Ze publiceerden hun resultaten in het vakblad Biology letters en hun vaststelling is opvallend: grootouders langs moederskant verwennen hun kleinkinderen meer dan die langs vaderskant.

Familieband gegarandeerd

Grootmoeder langs moederskant staat op de eerste plaats in de lijst, gevolgd door de grootvader langs moederskant. Vaders moeder vervolledigt de top drie en de vader van de vader bengelt helemaal onderaan. Dat betekent dat kleinkinderen hun grootouders langs moederskant vaker zien, dat ze meer tijd met hen doorbrengen en meer cadeautjes van hen krijgen.

Volgens de onderzoekers zou de oorzaak voor die rangschikking iets te maken hebben met ons oerinstinct, want alleen via de moeder kan je er helemaal zeker van zijn dat het kleinkind wel degelijk familie van je is.