HERBELEEF. Overrompeling voor kersenboomactie van HBVL

In een drive-in. Zo worden in Heusden-Zolder de bestelde kersenbomen afgehaald. Yusuf en zijn mama kwamen ook. “Wij eten graag kersen. Vanavond krijgt de boom een plaatsje in onze tuin. En dan is het wachten op lekkere kersen.” Ook Andy kwam zijn boom afhalen. “Vorig jaar hadden we ook een appelboom besteld. En nu lekkere kersen. Mooi initiatief. We hebben een kwartiertje moeten aanschuiven, maar dat was met de glimlach."