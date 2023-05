Lize Willems staat in de keuken, terwijl haar neef Xander Herlitska de bediening verzorgt. — © Tom Palmaers

Tongeren heeft niet alleen drie sterrenzaken, maar ook een groot aanbod eethuizen in het segment daaronder. In de tweede categorie is er zopas eentje bijgekomen: Ma Marraine, een restaurant dat laveert tussen gastronomie en bistronomie. Achter het fornuis staat de jonge Lize Willems.