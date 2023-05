Kinderen mogen zelf pasta maken tijdens Ciao Tongeren

Tongeren

Met ‘Ciao Tongeren’ werd zondag al voor de 13e keer een Italiaanse dag georganiseerd. Ondanks de druilerige weersvoorspellingen kwamen vele honderden mensen genieten van la dolce vita in hartje Tongeren. Een dertigtal enthousiaste standhouders, aangevuld met Italiaanse acts op het podium, zorgden voor een uitzonderlijke ambiance. In het centrum werd een Italiaanse route uitgestippeld langs exclusieve Tongerse adresjes met Italiaanse merken en producten. Heel wat exposanten, handelaars en horecazaken boden een attentie of korting aan. De kleinste bezoekers konden zich uitleven in een pastaworkshop. Uitgedost in een keukenschort en -muts leerden ze hun eigen verse pasta maken die ze zelfs mee naar huis mochten nemen. (diro)