Honderd kinderen zien hun winnende Kroningstekening in expo

Tongeren

Vrijdagavond werden de 100 winnaars van de Kroningstekenwedstrijd ontvangen in het Praetorium waar de tekeningen tot 2 juni worden tentoongesteld. Het Kroningscomité mikte op jongeren van 6 tot 12 jaar om de Kroningsfeesten kenbaar te maken bij de kinderen en om van hen te leren hoe zij de feesten ervaren. Zo wil het Kroningscomité de traditie van de Kroningsfeesten ook bij de volgende generatie levendig houden. Er namen 866 kinderen deel. Een jury, samengesteld uit leerkrachten van de lagere scholen en leden van het Kroningscomité, selecteerde 100 tekeningen. Ook voor de 766 andere deelnemers is er goed nieuws: dankzij de Tongerse handelaars, de stad Tongeren en BNP Parisbas Fortis zullen ook zij allemaal een prijs ontvangen en hun tekeningen zijn te bezichtigen in de etalage bij Tongerse handelaars.