Truiense Serviceclub Convivae schenkt 5.000 euro aan Gilliskelderke

Tongeren

Serviceclub Convivae uit Sint-Truiden heeft een cheque van 5.000 euro geschonken aan het Gilliskelderke. “Jullie doen goed werk voor mensen die het minder goed hebben”, vertelt voorzitter Luc Boequé. Het is een deel van de opbrengst van hun jaarlijkse fuif ‘Vinylkrakers‘. Gilliskelderke bedeelt elke dinsdag meer dan 150 voedselpakketten. Dat is elke week 2 ton voedsel. Het is bedoeld voor inwoners van groot-Tongeren die genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Ze moeten zelf één symbolische euro betalen. “We halen elke dag goederen op bij twee Tongerse grootwarenhuizen, bij Supra Lambrechts en bij fruitveiling Belorta. Groenten en fruit kopen we zelf”, aldus Paul Groffi. Het team bestaat uit 18 vrijwilligers. (diro)