Jonge ondernemers houden wijndegustatie voor het goede doel in de kerk

SINT-TRUIDEN

JCI Haspengouw organiseerde in de Minderbroederkerk hun Vin Temps 2023 ten voordele van de vzw Auxilla. Voorzitter Maxime Beckers: Het is onze tweede wijndegustatie en -verkoop maar wel de eerste maal in het unieke kader van deze kerk. Onze activiteit is ook gekoppeld aan een goed doel: Auxilla, een groep vrijwilligers die bijles geeft aan jongeren en jongvolwassenen die er nood aan hebben. Wij zijn een organisatie van jonge ondernemende mensen die dit soort activiteiten organiseren om uit te leren. Vin Temps hebben we vorig jaar gestart en we beslisten er een blijvend concept van te maken. De zeven standhouders zijn lokale wijnhandels en de Minderbroederkerk in het stadscentrum en de samenwerking met lokale kunstenaars maken het nog unieker”, besluit Maxime. (jcr)