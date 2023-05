OKAN-leerlingen exposeren tot in de toiletten van museum De Mindere

Sint-Truiden

Met ‘Op weg met Franciscus’ krijgen OKAN-leerlingen uit Sint-Truiden de kans om zich met hun kunst te tonen in museum De Mindere. Hun intrigerende kunstwerken palmen alle zalen van museum De Mindere in, tot zelfs op het toilet. Door dit kunstproject leren de jongeren op een andere wijze Nederlands en worden er vriendschapsbanden gesmeed.

Oleksandr Yagn (16) is één van de deelnemers: “De bezoekers die onze kunstwerken komen bekijken zullen zien dat we soms grappig uit de hoek komen en soms serieuzere dingen maken. En is dat niet iets wat ons allemaal verbindt? We zijn allemaal van andere landen, andere culturen, maar we zijn mensen, die soms grappig, soms droevig zijn. Wij mensen hebben toch veel gemeenschappelijk? Door dit project vinden we ook steun bij mekaar, door kunst te maken wordt onze band inniger. Wij, de OKAN-leerlingen leren mekaar beter kennen, maar we maken ook kennis met andere mensen”, aldus Oleksandr. (rudc)

De tentoonstelling ‘Op weg met Franciscus’ loopt tot eind juni in museum DE MINDERE. Het project kwam mede tot stand dankzij de Orde van den Prince. De inkom is gratis.