60 jaar getrouwd: Louis en Lea in Lummen

Lummen

Louis Alenus (83) en Lea Fraipoints (80) zijn zestig jaar getrouwd. Ze hebben twee kinderen en twee achterkleinkinderen. Louis was in Lummen bekend als verzekeringsmakelaar en Lea was er bediende. Ze begonnen kleinschalig in 1969, maar hun zaak werd uitgebouwd tot een volwaardig verzekeringskantoor. Louis was ook voorzitter van de kerkraad van Genenbos en het ACW en gewestvoorzitter van het ACV afdeling West-Limburg. Hun hobby’s waren fietsen, wandelen en reizen.