Dodelijke vechtpartij Zaventem: alle verdachten buiten verdenking gesteld

In het onderzoek naar de dodelijke vechtpartij op het spoor in het station van Zaventem zijn alle verdachten buiten verdenking gesteld. Nieuwe camerabeelden maakten duidelijk dat ze getuige waren van het gevecht, maar er zelf niet actief aan deelnamen.

Afgelopen zondag werden drie jongeren voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor eventuele betrokkenheid bij het gevecht waarbij een 22-jarige jongeman het leven liet en een 16-jarige zijn been verloor toen ze beiden gegrepen werden door een hogesnelheidstrein. De onderzoeksrechter stelde hen in verdenking voor een zware kwalificatie: doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van een minderjarige met voorbedachten rade en zware verminking tot gevolg.

Volgens onze informatie is op nieuwe camerabeelden te zien dat het drietal op geen enkel moment deelneemt aan het gevecht. De onderzoeksrechter besliste om hen alle drie buiten verdenking te stellen. De 19-jarige uit Anderlecht staat ook niet meer onder elektronisch toezicht en is dus vrij. De twee anderen waren al vrij, maar onder voorwaarden. Ook die vallen nu weg.

Het parket wil voorlopig geen verdere info kwijt over de zaak, maar met de buiten verdenking stelling van de drie jongeren is er momenteel geen officiële verdachte meer in de zaak. Ondertussen is het gerecht nog steeds op zoek naar extra getuigen om een beeld te krijgen van wat er zich die bewuste vrijdagmiddag precies afspeelde.

Dat het in het station tot een vechtpartij kwam tussen twee groepjes jongeren is duidelijk. Over de precieze aanleiding heerst tot op vandaag nog steeds onduidelijkheid. “Mijn cliënt werd plots gebeld door iemand die in een discussie verwikkeld zat in het station”, zegt Mike De Witte, advocaat van een van de jongeren die ondertussen niet meer verdacht wordt. “Hij heeft van in het begin altijd verklaard dat hij niet gevochten had en dat is nu ook bewezen. Hij heeft zelfs twee jongeren die slaags raakten uit mekaar gehaald.”

Hetzelfde geluid bij de advocaten van de andere twee jongeren: “Hij heeft alles zien gebeuren, maar heeft er zelf niks mee te maken”, zegt advocaat Jocelyn De Roeck. “Mijn cliënt heeft op geen enkel moment gevochten”, vult meester Ofelia Avagian aan. “Hij heeft het psychologisch erg zwaar. Die jongen heeft alles voor zijn ogen zien gebeuren. Het dodelijke slachtoffer was zijn vriend. Tijdens de ondervraging heeft hij onophoudelijk gehuild.”

Na de vechtpartij werden op sociale media nagenoeg onmiddellijk wraakacties aangekondigd. Om die reden bleef bijna de helft (600 van de 1.400)van de leerlingen van de Zavo-school waar het gevecht vermoedelijk begon thuis. Gisteren waren nog 328 leerlingen afwezig.