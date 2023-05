Stakingen lieten zich amper voelen: omzet van Ahold Delhaize steeg in eerste kwartaal van 2023

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Delhaize en Albert Heijn, heeft er een goed eerste kwartaal van 2023 opzitten. Ondanks de stakingen in ons land en met dank aan de sterke cijfers in de VS steeg de omzet. Dat blijkt uit de resultaten die woensdagochtend bekendgemaakt werden.

Ahold Delhaize zag de omzet tijdens de eerste drie maanden van het jaar met 9,4 procent klimmen tot 21,6 miljard euro. Aan constante wisselkoersen gaat het om een groei van 6,3 procent. De retailer kon de aangepaste operationele winst met 4,2 procent opkrikken tot 864 miljoen euro, meer dan waar analisten op hadden gerekend.

In Europa kwam de omzet uit op 8,1 miljard euro, een stijging met 7,5 procent (7,2 procent aan constante wisselkoersen). Op vergelijkbare basis ging de verkoop er met 6,1 procent op vooruit, luidt het.

Stakingen

Maar dé vraag voor het publiceren van de financiële resultaten van het eerste kwartaal, was of de wekenlange staking bij Delhaize in België zichtbaar zou zijn in die groepsresultaten. Begin maart kondigde de Delhaize-directie aan dat de 128 eigen Delhaize-winkels – goed voor 9.200 personeelsleden – aan zelfstandigen worden overgedragen. Het merendeel van de winkels bleef vervolgens door stakingen wekenlang dicht, wat opgeteld over de 128 winkels voor meer dan 2.300 stakingsdagen zorgde.

En wat blijkt? De stakingen bij Delhaize wogen wel wat op dat resultaat. “Zonder de impact van stakingen, zou de vergelijkbare verkoop in Europa met 7,7 procent (in plaats van 6,1 procent, nvdr) zijn gestegen”, zegt Ahold Delhaize.

VS

In de Verenigde Staten presteerde Ahold Delhaize opnieuw goed. De retailer bracht er 13,5 miljard euro in het laatje, een stijging met 10,5 procent of 5,7 procent aan constante wisselkoersen. Op vergelijkbare basis en zonder de verkoop van brandstof steeg de omzet met 6,2 procent. De supermarktketen Food Lion - vroeger onderdeel van de Delhaize Group - kende er een 42e opeenvolgende kwartaal met groei.

“Onze sterke winstprestatie werd vooral aangedreven door een sterke operationele prestatie in de VS, die voor een deel gecompenseerd werd door toegenomen energiekosten in Europa en de impact van de stakingen in België”, vat CEO Frans Muller het kwartaal samen. De topman blijft de franchiseplannen van Delhaize in België, “die veel moed vergen”, steunen. Volgens de groep zullen ze de Belgische keten in staat stellen om “klanten beter te bedienen op de lange termijn”.