Supporterslied “Remco perché ti amo” van Studio Brussel haalt Italiaanse tv-uitzending

De ode van Studio Brussel aan het adres van Remco Evenepoel heeft Italië bereikt. ‘Remco perché ti amo’ werd tijdens de rechtstreekse uitzending van de Italiaanse televisie uitgezonden en druk becommentarieerd. Het nummer is gebaseerd op de Italiaanse oorwurm ‘Sarà perché ti amo’ van de groep Ricchi e Poveri.

Het nummer dateert al van de jaren tachtig maar is in Italië nog steeds brandend actueel, vooral omdat de fans van AC Milan het zichzelf hebben toegeëigend als hun officieus sfeerlied. Voldoende reden voor Fien Germijns, Eva De Roo en Thibault Christiaensen van Studio Brussel om een Vlaamse versie van het nummer te maken, als eerbetoon voor Remco Evenepoel. ‘Remco perché ti amo’ heeft een bijhorende clip die werd opgenomen op de Kapelmuur in Geraardsbergen. Die clip haalde gisteren de rechtstreekse uitzending van de Italiaanse televisie: