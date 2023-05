Provocerende vader Haaland uit VIP-box verwijderd omdat hij… met apenootjes naar fans van Real Madrid gooide

Manchester City speelde gisteren gelijk (1-1) op het veld van Real Madrid in de heenmatch van de halve finale van de Champions League. En dan kon een beetje controverse niet ontbreken.

Die kwam deze keer van Alf-Inge Haaland, de vader van City-spits Erling die overigens niet tot scoren kwam. Het kwam in de slotfase van de wedstrijd tot verhitte discussies tussen vader Alfie Haaland en fans van Real Madrid. Op beelden is te zien hoe de Noor onder boegeroep uit een VIP-box wordt verwijderd. Haaland senior, zelf een ex-profvoetballer, laat niet na het Madrileense publiek te provoceren en op te hitsen. De oorzaak van het ongenoegen zou liggen in het feit dat er vanuit de Haaland-box met apenootjes naar de fans van Real Madrid werd gegooid.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen