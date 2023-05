Angèle blikt terug op ‘verboden’ foto in Playboy: “Ik voelde me gebruikt en geseksualiseerd”

Het is een verhaal van lang geleden, dat de zangeres zopas oprakelde in een interview met France 2. Het bekende blootblad zette een foto van de zangeres in het magazine waarvoor ze geen toestemming had gegeven.

Het is een verhaal uit de begindagen van de Brusselse zangeres die inmiddels internationaal potten breekt. Op een dag kreeg Angèle een telefoontje van een journalist van Playboy die vroeg of ze wou meewerken aan een vrouwvriendelijke fotoshoot. Het feit dat het de bedoeling was dat dames niet langer werden geprojecteerd als object klonk de zangeres als muziek in de oren. Maar de sfeer sloeg om na de opnames. “Tijdens de shoot was er een beeld gemaakt waarop ik enkele groenten vast heb, strategisch vlak voor mijn borsten”, legt ze uit. “Er was me verzekerd dat ik het laatste woord kreeg over welke foto’s zouden weerhouden worden voor publicatie. En die foto wou ik er absoluut niet bij. Toch stond die niet veel later in Playboy.”

Angèle zegt dat dit voorval haar relatie met de pers voor altijd heeft veranderd. “Het maakte me destijds zo triest dat ik dagenlang heb gehuild. Ik voelde me gebruikt en geseksualiseerd. Sindsdien sta ik meer dan ooit op mijn strepen als het aankomt op het bewaken van mijn imago. Als dat dan betekent dat ik ook zelf moet instaan voor het beheer van mijn sociale media, neem ik dat met plezier bij.”