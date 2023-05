In 30 jaar tijd 16.000 boerderijen minder in Wallonië

In drie decennia tijd is de Waalse landbouwsector meer dan de helft van zijn boerderijen verloren. Het gemiddelde landbouwareaal per boerderij neemt wel sterk toe, zo bericht L’Avenir woensdag.

Wallonië heeft landbouwgegevens per gemeente beschikbaar gesteld. Bij de meest opvallende cijfers is het totale aantal boerderijen, dat afgenomen is van 29.000 in 1990 naar iets minder dan 13.000 in 2021.

Toch is het landbouwoppervlak in Wallonië weinig veranderd: van 752.743 hectare in 1990 is het afgenomen tot 740.623 hectare in 2021. “Een kleine afname met 1,6 procent”, aldus de krant.

Dat betekent dat de boerderijen groter geworden zijn. Tussen 1990 en 2021 is het gemiddelde landbouwareaal per boerderij meer dan verdubbeld, van 25,8 hectare naar 58,2 hectare.