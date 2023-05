Thibaut Courtois blijft strijdvaardig na gelijkspel tegen Manchester City: “Al bij al is een gelijkspel zeker niet slecht”

“Ik heb me geamuseerd”, klonk het bij Thibaut Courtois na het 1-1-gelijkspel tegen Real Madrid. “Het was een leuke wedstrijd vol druk en adrenaline, en dat in een geweldige atmosfeer hier in Bernabeu. Dit zij de wedstrijden waarvoor we voetballer zijn geworden. We speelden een goede wedstrijd, alleen jammer dat we de zege niet konden vasthouden. Maar al bij al is een gelijkspel zeker niet slecht.”

Real Madrid en Manchester City hielden mekaar heel de wedstrijd in evenwicht. “Maar we hebben niet terughoudend gespeeld. Maar we wisten dat Manchester City een team is met grote kwaliteiten die heel sterk zijn in het vinden van de ruimte achter de defensie. Dat is ook de sterkte van Haaland. Dat wouden we dus vermijden en dat hebben we uitstekend gedaan.”

“Het tegendoelpunt? Aan die goal ging er een penaltyfase vooraf. Oke, de ref fluit hem niet, maar dan is het gewoon corner. Op de aanval daarop slikken we een doelpunt. Ik begrijp dat je als ref niet alles kan zien, maar dit is wel zuur. Maar oké, volgende week moeten we aanvatten als een finale en hopelijk kunnen we ons dan plaatsen. Er kan nog veel gebeuren.”