Een python die last heeft van flatulentie? Dat klinkt zo (en het is niet zoals je denkt)

Ook koningpythons kunnen last hebben van winderigheid, dat bewijst deze video uit het Amerikaanse Florida. Op bewakingsbeelden is te zien hoe Monty zich helemaal opspant en daarna liefst drie scheetjes laat. En dat klinkt op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Wie goed kijkt, kan op de achtergrond van de video zien dat ook het baasje van Monty verbaasd is.