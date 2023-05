Natalia deelt nostalgische foto uit 2003: “Geweldig dat we dit nog kúnnen doen”

Exact 20 jaar geleden stond Natalia op het podium tijdens de finale van Idool, waar ze uiteindelijk de tweede plaats haalde. Dankzij haar deelname werd ze bekend in Vlaanderen. Ze maakte toen ook kennis met Koen Wauters die Idool presenteerde. Twintig jaar later werken de twee nog steeds samen en daar is Natalia erg blij om. “Gewoon geweldig dat we dit nog kúnnen doen. Dikke knuffels, Koen”, schrijft ze. In 2022 waren ze allebei coaches in The Voice.

