IN BEELD. Vincent Kompany en co. als helden onthaald in Burnley na Championship-titel: “Niemand geloofde in ons, maar kijk nu”

101 punten, de beste aanval én de beste verdediging. Vincent Kompany maakte van Burnley het afgelopen seizoen een machine in de Championship en zag al dat werk ook bekroond met de promotie naar de Premier League. Daar hoorde uiteraard een huldiging bij in Burnley. In een open bus werden de spelers door een massa fans geloodst, waarna Kompany iedereen nog toesprak op het balkon van het stadhuis.

De goede prestaties van Vincent Kompany en Burnley in de Championship hebben heel wat interesse gelokt van heel wat clubs. Toch besloot onze landgenoot zijn contract te verlengen met vijf jaar. Dat zorgde uiteraard voor dolle vreugde bij de Burnley-fans.

Kompany en zijn jongens werden vandaag dan ook extra hard toegezongen bij de titelhuldiging in Burnley. In een open bus werden de spelers als helden onthaald. Op het balkon van het stadhuis nam coach Kompany het woord.

“Dit is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Wauw”, glunderde Kompany.“Niemand geloofde in ons, maar kijk nu: in deze competitie waren we de beste. We hebben hard gewerkt hiervoor, ik hoop dat dat de fans nog het meest van al tevreden stemt.”

© Action Images via Reuters

