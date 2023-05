Kostte stakingsgolf Delhaize 100 miljoen euro?

Het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern Ahold Delhaize publiceert woensdagochtend financiële resultaten van het eerste kwartaal. Analisten verwachten een impact van de stakingen bij Delhaize in België.

Delhaize kondigde begin maart aan dat het al zijn 128 winkels in eigen beheer wil overdragen aan zelfstandige uitbaters. De vakbonden verzetten zich daartegen en wekenlang waren er stakingen in verschillende winkels.

Delhaize is maar een beperkt deel van de internationale groep, maar een impact van de stakingen op de kwartaalcijfers is wel mogelijk. Een analist van Petercam schat dat circa 100 miljoen euro omzet verloren ging. Waarnemers merken ook op dat de prijsconcurrentie wellicht op de marges heeft gewogen.

Delhaize wil zelf geen cijfers geven over de impact van de stakingen. “Dat is niet zinvol. De impact is groot”, zegt een woordvoerder.