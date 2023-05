Hugo Sigal opgelucht na prostaatoperatie: “Alles is probleemloos verlopen”

Hugo Sigal herstelt in het ziekenhuis na een geslaagde operatie aan de prostaat. “Alles is probleemloos verlopen en ik voel me goed”, vertelt Hugo vanop zijn ziekenhuisbed in een eerste reactie over de al langer geplande ingreep.

“Mijn petekind bracht me vanmorgen heel vroeg naar het ziekenhuis, omdat de operatie al om 8 uur zou plaatsvinden. Met dat vroege uur was ik blij want het voelt altijd vervelend om lang te wachten op een operatie. Ik heb gekozen voor een epidurale ingreep, al had ik daar aanvankelijk wat schrik voor. Tegen de prik in de rug zag ik wel op. Maar plaatselijke verdoving is voor iemand van mijn leeftijd (76) zowel fysiek als mentaal beter. Nadien is er minder last van bijwerkingen. En voor het milieu blijkt zo’n ingreep ook beter, omdat er bijvoorbeeld geen lachgas gebruikt wordt. Uiteindelijk voelde ik amper iets van de prik. Omdat ik bij bewustzijn was, kon ik alles volgen op een scherm en zien wat weggeschraapt werd. Ik blijf nu nog enkele dagen in het ziekenhuis om te herstellen en dan mag ik naar huis. Mijn chirurg bevestigde dat zonet. Natuurlijk ben ik opgelucht, want de ingreep is achter de rug en alle hinder moet verdwenen zijn”, klinkt het bij Hugo, die positief de duim omhoog steekt. Al kan hij ook niet veel anders want de duim zit sinds gisteren in het gips, een gevolg van zijn val van de trap vorige donderdag. (Guy Van Vliet )