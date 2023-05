Maasmechelen

Na tal van inspraakmomenten organiseert Maasmechelen deze week nog infodagen over het gemeentelijk beleid ruimte en mobiliteit in Maasmechelen. De aanwezigen dinsdag hadden nagenoeg geen opmerkingen of bezwaren meer. “Ik hoop alleen dat we dat nog meemaken”, klonk het sceptisch.