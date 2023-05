Dan toch slecht nieuws voor Lawrence Naesen: renner van AG2R-Citroën houdt toch gebroken ribben over na aanrijding

Het was even schrikken voor Lawrence Naesen afgelopen week in de Tro-Bro Léon. Onze landgenoot werd van de fiets gereden door een volgwagen van Groupama-FDJ. In eerste instantie dacht Naesen er zonder breuken vanaf te komen, maar na verder onderzoek bleek dat onze landgenoot toch gebroken ribben overhoudt aan zijn val.