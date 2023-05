Glenn Claes wordt mogelijk kampioen met RWDM zonder speelminuten: “Doet pijn om zo’n prachtig seizoen vanop de tribune te moeten beleven”

“Het gaat eindelijk wat beter met mij”, zegt Claes opgelucht. “Als ik alles vanaf het begin bekijk, is het een lang parcours met vallen en opstaan geweest. Vorig jaar, vlak voor de barragewedstrijden tegen Seraing, is de hamstring van mijn bot gescheurd. Mijn spieren hingen nog maar met een van de drie pezen vast. Tot op vandaag heb ik dat al twee keer laten opereren. De eerste operatie was niet doeltreffend. We hebben het daarna met pillen en cortisonen geprobeerd, maar niets bleek te helpen. Uiteindelijk zijn we dan bij een nieuwe dokter terechtgekomen, en die stelde het heel simpel: Zolang we jouw pezen niet terug aan het bot hechten, zul je je spier nooit deftig kunnen gebruiken.Dat hebben we dan laten doen, goed wetende dat mijn seizoen dan al ten einde zou zijn nog voor het goed en wel begonnen was.”

“Het doet als speler pijn om zo’n prachtig seizoen vanop de tribune te moeten meemaken”, moet Claes toegeven. “Je staat nog dicht bij de spelers en blijft gerespecteerd ... maar als voetballer wil je altijd mee op het veld staan. Op het einde van de rit zal ik misschien kunnen zeggen dat ik kampioen ben geworden met RWDM, maar dan wel zonder effectieve bijdrage op het veld. Dat zorgt toch wel voor een wrang gevoel.”

O’Brien en Biron

“De goede basis die we vorig seizoen hebben gelegd, hebben we grotendeels meegenomen naar dit seizoen”, stelt de Lierenaar vast. “We hebben de kern gericht versterkt. Als je het collectief bekijkt, is er zo veel kwaliteit aanwezig dat het gewoon een kwestie is van hard te werken en dat tot uiting te brengen in het weekend. Dat blijkt dit seizoen goed te lukken. Er zijn ten opzichte van vorig seizoen wel wat sterke jongens vertrokken, maar er is ook wel kwaliteit voor in de plaats gekomen. Jake O’Brien steekt er in de verdediging met kop en schouders bovenuit. Mickaël Biron is zo snel dat één lange bal in de rug van de verdediging genoeg kan zijn. Dan kan er uit het niets toch nog een kans komen. Dat is belangrijk, want een ploeg die kampioen speelt doet dat zelden met wekelijks champagnevoetbal.”

Aflopend contract

“Omtrent mijn aflopende contract zijn er gesprekken geweest met de club”, doet Claes uit de doeken. “We moeten daar eerlijk in zijn: het zal een moeilijk verhaal worden om volgend seizoen nog voor RWDM te spelen. Ik denk dat ik volgend jaar ergens anders zal voetballen.”