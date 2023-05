Twaalf jaar nadat het noodlot toesloeg koerst streekgenoot Otto Vergaerde in de Giro: “Herinneringen aan Wouter Weylandt leven op een dag als vandaag altijd op”

Otto Vergaerde keek op naar Wouter Weylandt toen hij jong was: “Toen ik op twaalfjarige leeftijd begon te koersen, kreeg ik via Wouter al eens kousen en handschoenen van Quick-Step toegestopt.” — © Belga

Otto Vergaerde reed tijdens de eerste Giro-dagen voluit in dienst van de ploeg en dan vooral in steun van Mads Pedersen, maar de Mellenaar kwam maandag ook verraderlijk ten val. “Gelukkig heb ik er enkel wat schaafwonden aan overgehouden”, aldus de renner, voor wie 9 mei voor altijd een speciale dag zal blijven.

“Tot aan de voet van de laatste klim zat ik maandag in de grupetto, maar bergaf ging het mis”, doet Vergaerde zijn verhaal. “Ik had niet het gevoel dat ik te snel reed, maar plots schoof mijn voorwiel weg en lag ik tegen de grond. Mijn fiets deelde in de brokken en door het wachten op de fietswissel verloor ik vele minuten. Ik koos er in de resterende tien kilometer dan maar voor om rustig naar de meet te bollen, kwestie van geen tweede keer tegen de vlakte te gaan. Ik mocht me bovendien weinig zorgen maken om buiten de tijdslimiet binnen te bollen. Dat ik nu onderaan het klassement sta genoteerd, maakt niets uit.”

Ritten winnen

Otto Vergaerde wilde in de pittige rit van dinsdag naar Lago Laceno vooral wat herstellen van zijn val. “Het doel in deze Giro is voor onze ploeg duidelijk afgelijnd”, duidt Vergaerde. “We willen één of liefst meerdere ritten winnen met Mads Pedersen. Maandag was hij er al dicht bij, maar bleek Michael Matthews iets sterker. Een rit zoals die van dinsdag heeft voor ons weinig belang. Het is niet zoals vorig jaar toen we met Juan Pedro Lopez tien dagen in het roze rondreden. Nu staat hier een heel andere ploeg met een ander doel aan de start”, geeft de 28-jarige renner van Trek-Segafredo mee.

Otto Vergaerde kreeg dit seizoen al zijn deel van de pech te verwerken. In de Ster van Bessèges brak hij een sleutelbeen en nadien stak in Parijs-Nice corona binnen de ploeg de kop op. “Ik was ook een van de slachtoffers”, knikt Vergaerde. “Ik hernam in Milaan-Sanremo, maar was nog niet op niveau. Met de ploeg werd toen afgesproken om te rusten en de Giro als mikpunt te nemen.”

Speciale dag

In de Giro is 9 mei een dag waar het nog altijd stil wordt. Het is twaalf jaar geleden dat Wouter Weylandt het leven liet in de Ronde van Italië. “Mijn vader is goed bevriend met de familie van Wouter. Toen ik op twaalfjarige leeftijd begon te koersen, kreeg ik via Wouter al eens kousen en handschoenen van Quick-Step toegestopt. Dat maakte indruk en het maakte ook dat ik altijd naar Wouter ben blijven opkijken. Vandaag leven deze herinneringen op. En vermits ook zijn zus Elke bij ons in de ploeg werkt, blijft het voor altijd een heel speciale dag.”