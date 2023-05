Hubert, Klasina en dochter Inge: “Tijdens het weekend van 10 juni gaan we eindigen met een knal.” — © Dick Demey

Maaseik

Over een maand worden in het roemrijke café Majestic de laatste pintjes getapt door een telg van het geslacht Vanminsel. “Na vier generaties moeten we de familietraditie noodgedwongen stopzetten.”