VIDEO. Andreas Leknessund kan niet wachten om roze trui te vieren met fles prosecco: “Mag ik ze opendoen?”

Geen zege voor Andreas Leknessund, al was dat achteraf bijzaak voor de 23-jarige Noor. Leknessund hield genoeg voorsprong over om Remco Evenepoel de roze leiderstrui af te snoepen. En dus mocht hij na de wedstrijd het podium op om zijn roze trui en de bijhorende fles prosecco in ontvangst te nemen. Leknessund was zichtbaar enthousiast om de fles bubbels leeg te spuiten en moest even in toom worden gehouden. Het leverde alvast leuke beelden op.