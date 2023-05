Waarom Van Wilder dinsdag wel in de witte trui reed en Evenepoel dat woensdag niet zal doen

“Nee, ik ga die witte trui niet aanvaarden”, zei Remco Evenepoel meteen na de finish stellig. “Ik ga een paar dagen mooi in mijn wereldkampioenentrui rijden. Laat ons hopen dat ik na de tijdrit het roze kan terugpakken.”

Andreas Leknessund is sinds dinsdagavond de trotse leider in het algemene en het jongerenklassement in de Giro. Omdat hij woensdag in Atripalda voor het eerst in de roze trui mag starten, moet de witte trui normaal gezien automatisch gedragen worden door de nummer twee in het jongerenklassement: Remco Evenepoel. Maar het reglement van de UCI stelt dat een wereldkampioenentrui of de kampioenentrui van een land – in tegenstelling tot de algemene leiderstrui - voorrang heeft op een jongerentrui, als de renner in kwestie dat klassement niet aanvoert.

Dat was ook de reden waarom Ilan Van Wilder – dinsdagochtend de nummer drie in de jongerenranking– het wit om de schouders droeg in plaats van Portugees kampioen João Almeida. Omdat Van Wilder dinsdag een klapje kreeg in het klassement, is ook de luitenant van Evenepoel het wit kwijt. Het is de Nederlander Thymen Arensman – nummer vier in het jongerenklassement – die we woensdag in het wit zullen zien.