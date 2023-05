Dinsdagavond is de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. Donderdag is de tweede, met onze Gustaph op het podium in Liverpool. Zingen de deelnemers echt? Deze en 14 andere vragen beantwoordt Jasper Van Biesen van de site songfestival.be, de belangrijkste Songfestival-website van het land, en co-auteur van het boek over ‘65 jaar België op het Songfestival’.