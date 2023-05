Net op tijd voor de Duitse titelontknoping? Manuel Neuer werkt eerste veldtraining af sinds beenbreuk bij Bayern München

Het sluitstuk van Bayern München en de Duitse nationale ploeg liep begin december tijdens een skivakantie na het tegenvallende WK in Qatar een breuk in het rechteronderbeen op. Vorige week vertelde Neuer in een update op de clubwebsite van Bayern dat zijn revalidatie naar wens verliep en hij mikte op een comeback tijdens de voorbereiding op volgend seizoen.

“De revalidatie gaat erg goed, we zijn heel tevreden. De laatste scans zagen er ook goed uit. Ik zet elke dag een stap vooruit. We zijn allemaal optimistisch”, liet Neuer optekenen.

De 37-jarige Neuer wil bij Bayern zijn plaats heroveren ten koste van Yann Sommer. Die kwam in januari over van Borussia Mönchengladbach maar krijgt de laatste tijd kritiek op zijn prestaties.