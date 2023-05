Emotionele Andreas Leknessund neemt leiderstrui over van Evenepoel: “Superspeciaal om deze mooie trui te dragen”

Na tijdritwinnaar Remco Evenepoel is de Noor Andreas Leknessund (Team DSM) de tweede renner dit jaar die de roze leiderstrui van de Ronde van Italië mag dragen. Leknessund nam dinsdag de koppositie in het klassement over na een lange vlucht. “Ik kijk al dagen naar de roze trui, en zei tegen iedereen hoe mooi die wel was”, genoot hij na afloop.

Leknessund was na heel veel aanvalspogingen met ploegmaat Harm Vanhoucke uiteindelijk als enige van Team DSM in de goeie vlucht geraakt. Daar schudde hij op de laatste beklimming iedereen van zich af, behalve de Franse ritwinnaar Aurélien Paret-Peintre die Leknessund in de sprint klopte. Na afloop reageerde de 23-jarige Noor erg emotioneel op zijn tweede plaats en de roze trui.

“Ik was naar deze Giro gekomen voor ritzeges”, vertelde Leknessund. “Dat was ook vandaag het doel. Ik realiseerde me dat ook het roze mogelijk was. Maar ik dacht eigenlijk enkel aan de rit: ik wist dat als ik die probeerde te veroveren, het roze ook zou volgen. Ik ging all-in om de rest te lossen op de klim. Het lukte, maar Paret-Peintre kwam terug. Mijn benen deden zoveel pijn. Koersen is niet zo gemakkelijk.”

Leknessund is nog maar de tweede Noor die de roze leiderstrui van de Ronde van Italië mag dragen, na Knut Knudsen, die in de jaren ‘70 en ‘80 sterke dingen deed in de Giro. “Ik kijk al dagen naar de roze trui, en zei tegen iedereen hoe mooi die wel was”, genoot de nieuwe leider in het algemene klassement. “Deze trui is heel speciaal. Hem minstens één dag kunnen dragen, voelt superspeciaal.”

In het algemene klassement heeft Leknessund 28 seconden voorsprong op Evenepoel, die zakt naar de tweede plaats. Ritwinnaar Paret-Peintre is derde op een halve minuut.