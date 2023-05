Wetenschappers moeten koala’s massaal tegen chlamydia vaccineren: “Zo ziek dat ze niet meer kunnen klimmen”

80 procent van alle koala’s in de Australische staat New South Wales heeft chlamydia. En dat is een groot probleem voor de dieren. “Het doodt koala’s, want ze worden zo ziek dat ze niet meer in bomen kunnen klimmen om eten te krijgen of te vluchten van andere roofdieren”, zegt microbiologe Samuel Phillips tegen persagentschap AP.

Hoofdwetenschapper bij het nationaal natuurhistorisch museum in Washington Rebecca Johnson heeft ook van dichtbij gezien wat de soa bij koala’s doet. “Een lijkschouwing bij een koala met vergevorderde chlamydia liet zien dat haar eierstokken helemaal ingesloten waren met cystes”, klinkt het. “En haar ingewanden zaten vol met grote stukken eten, wat bewijst dat ze eten niet goed kon verteren.”

Antibiotica werken niet

De ziekte is bij koala’s niet alleen seksueel overdraagbaar: baby’s kunnen het ook van hun moeder krijgen. En waar mensen met antibiotica kunnen genezen van chlamydia, is dit niet mogelijk bij koalaberen. “De microben in de magen van de dieren zijn gemaakt om gifstoffen in eucalyptusbladeren te neutraliseren”, vertelt een biologe verbonden aan de universiteit van Sydney. “Maar hun spijsvertering kan ook sommige medicijnen neutraliseren, waardoor ze niet goed reageren op een antibioticakuur. Het is vreselijk, want er is een erg lage vruchtbaarheid bij koala’s. Je ziet nauwelijks baby’s.”

Hierdoor, en omdat de ziekte een van de redenen is dat de dieren zo bedreigd zijn, hebben wetenschappers speciaal voor koala’s een vaccin tegen chlamydia ontwikkeld. Ze hopen hiermee dat er minder dieren met de ziekte zullen zijn. Van alle koala’s die in de Northern Rivers-regio in New South Wales leven willen ze de helft vaccineren. Dit zullen ongeveer 50 dieren zijn. Ze verwachten dat dit drie maanden gaat duren.

Cirkelvormige omheining

Om de dieren te vinden, gebruiken wetenschappers verrekijkers. Als ze een koala zien, zetten ze een cirkelvormige omheining neer rond de eucalyptusbomen waarin hij eet. Hierin zitten deuren naar een kooi. Een paar uren of dagen later zullen het dier uiteindelijk naar beneden klimmen om te kijken of er meer bladeren zijn om op te eten, waarnaar hij de kooi in wandelt.

Daarna checken de onderzoekers in een opvang of de koalabeer gezond is, brengen ze hem onder narcose en krijgt hij het vaccin. Als ze wakker worden, moeten ze nog 24 uur in de opvang blijven om te kijken of er geen onverwachte bijwerkingen zijn. Ze krijgen ook een beetje roze verf op hun rug, zodat ze niet twee keer gevaccineerd worden.